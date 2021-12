Fiorentina, Milenkovic: «Calati nella ripresa, ma contenti della vittoria»

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria della formazione viola contro il Benevento in Coppa Italia

Ai microfoni di Mediaset, Nikola Milenkovic ha parlato dopo Fiorentina-Benevento.

DICHIARAZIONI – «E’ stata una partita tosta. Il Benevento è in forma, sapevamo che oggi era una partita difficile, ma abbiamo giocato come abbiamo fatto sempre. Nella ripresa siamo un po’ calati e non va bene, dobbiamo mantenere sempre la concentrazione alta. Oggi abbiamo passato il turno, siamo contenti di questa vittoria davanti ai tifosi».