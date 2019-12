Fiorentina, Montella: «Grande partita. Vlahovic arriverà in alto»

Il tecnico della Fiorentina Montella ha commentato la prestazione offerta dalla squadra viola contro l’Inter

Vincenzo Montella ha analizzato il pareggio conquistato al Franchi contro l’Inter: «Abbiamo fatto una grande partita, la sconfitta sarebbe stata beffarda. C’era voglia di fare la prestazione e siamo stati sempre in partita».

«Alla fine pensavo addirittura di poterla vincere. Vlahovic? Ha fatto un grandissimo gol d’istinto. Sono felice per lui, arriverà molto in alto perché ha voglia di lavorare e soffrire. Credo in lui e gli chiedo sempre di più», ha concluso il tecnico della Fiorentina.