Fiorentina-Napoli sarà decisiva per il cammino Scudetto degli azzurri. Lazio, Milan e Juventus, però, possono raccontare precedenti particolari con la Viola…

Domenica la Serie A offre il piatto forte Fiorentina-Napoli. Alle 18 si giocherà una partita decisiva per la corsa Scudetto perché dirà molto sulle chance degli azzurri. Il giorno prima Inter-Juventus farà da antipasto e il Napoli dovrà rispondere necessariamente alla Juve, o superandola o rimanendo nella sua scia. Come si è visto nei giorni scorsi, c’è qualche tifoso del Napoli che spera in una Fiorentina molle, così come c’è qualche fan viola disposto a veder “scansare” i giocatori toscani pur di non favorire la Juventus. A prescindere da queste fantasticherie, va sottolineato come la Fiorentina sia arbitro dello Scudetto, ancora una volta. Il Milan 2011-12 ne sa qualcosa: la Juventus sorpassò i rossoneri proprio dopo una vittoria gigliata in rimonta a San Siro, da lì ebbe inizio la grande cavalcata juventina che dura tuttora in Serie A. Non è affatto l’unico precedente, chiedere allo stesso Napoli o alla Lazio per conferma.

Fiorentina-Napoli, ma anche Fiorentina-Lazio

Il Napoli è stato sconfitto dalla Fiorentina alla penultima giornata di campionato nel 1987-88, consegnando di fatto lo Scudetto al Milan di Arrigo Sacchi. I viola vinsero 3-2 contro Maradona e compagni, che salutarono definitivamente il tricolore. Il precedente più clamoroso, però, è sempre in favore del Milan e riguarda il 1998-99. La Lazio è prima in classifica e gioca in anticipo di sabato a Firenze la penultima giornata. Gli anticipi non sono la norma come adesso, ma la Lazio deve affrontare il Maiorca a Birmingham in finale di Coppa delle Coppe e quindi il calendario impone di giocare il sabato pomeriggio. La squadra di Eriksson pareggia 1-1 al Franchi: Batistuta segna, i viola dominano ma vengono puniti da Vieri, poi Rui Costa si fa parare un rigore da Marchegiani. A San Siro, sempre in quel pomeriggio, il Milan schianta l‘Empoli 4-0 e apparecchia la festa Scudetto per la settimana successiva a Perugia dopo una rimonta simile a quella che potrebbe fare il Napoli quest’anno. A Firenze ormai sono abituati a decidere i campionati altrui.