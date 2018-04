Verso Fiorentina-Napoli, sui social c’è chi vorrebbe “scansarsi”

Fiorentina-Napoli e Inter-Juventus saranno due partite decisive nella lotta Scudetto. E per la rivalità di sempre c’è chi tra la tifoseria viola sui social chiede un passo indietro per fare uno sgambetto ai bianconeri

Il calendario del Napoli nella volata Scudetto con la Juventus vede nella trasferta di Firenze uno dei suoi ultimi ostacoli. La squadra di Sarri è adesso ad un solo punto dai bianconeri con quattro partite ancora da giocare. Gli azzurri faranno visita alla Fiorentina di Stefano Pioli domenica alle ore 18. I viola sono ancora in lotta per la qualificazione all’Europa League e cercheranno i punti che le servono per accorciare sulle squadre che precedono la squadra di Pioli. Ma per far ciò dovrà avere la meglio su un Napoli che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la rimonta e la vittoria nello scontro diretto. E sui social network il tifo viola si è mostrato discorde su Fiorentina-Napoli.

La Fiorentina è grande rivale storica bianconera, così come il Torino che il Napoli affronterà la settimana dopo i viola. E c’è chi sui social invita la propria squadra anche a ‘scansarsi’, commentando sui post pubblicati dall’account ufficiale della società viola su Facebook, Twitter e Instagram. «Il tappeto rosso per il Napoli lo porto io», «Ragazzi spostatevi contro il Napoli… la Juve non deve vincere lo scudetto», «Adesso fate vincere il Napoli perché la Juve questo scudetto proprio non lo merita», «Ragazzi domenica la primavera, non facciamo scherzi», «Scansatevi …. ve lo chiede mezza Italia» sono i toni di una parte della tifoseria viola che vorrebbe così fare uno sgambetto alla rivale di sempre. Il prossimo turno sarà probabilmente la giornata decisiva per testare la mentalità delle due rivali scudetto, Juventus e Napoli, chiamate a due trasferte delicate contro Inter e Fiorentina.