Volata Scudetto: Juve, ecco perché puoi ancora crederci

La volata Scudetto arriva nelle fasi finali. La Juve è ancora avanti di un punto e sabato sfiderà l’Inter. Ecco le ultimissime notizie

Il Napoli ha battuto la Juventus all’Allianz Stadium trovando la prima storica vittoria nel nuovo impianto bianconero e tornando così a esultare nella Torino bianconera a 9 anni di distanza dall’ultima volta. Gli azzurri hanno ottenuto una splendida e meritata vittoria, portandosi a -1 dalla capolista. In tanti hanno già dato la Juventus per morta e la prestazione dei bianconeri contro il Napoli potrebbe anche dare ragione ai più. Ma non solo. Anche il calendario è dalla parte dei partenopei e il palo colpito da Pjanic su punizione, l’infortunio di Chiellini, le pessime prove della squadra di Allegri rischiano di condannare la Juve a un anno con mille delusioni.

Dopo la delusione di Madrid è arrivato anche il ko con il Napoli che rischia di compromettere la volata Scudetto. La Juve, in 100 minuti, è passata da un potenziale +9 (ovvero dal gol del vantaggio dell’Udinese al San Paolo fino all’1-1 di Simy e alla rimonta del Napoli sui friulani) al +1, dilapidando un incredibile vantaggio. I bianconeri però sono ancora primi e hanno il destino nelle proprie mani. Non bisogna dimenticare infatti che la Juventus, vincendo tutte e 4 le restanti partite vincerebbe il settimo Scudetto consecutivo. La prestazione di ieri contro il Napoli non fa ben sperare i bianconeri e il calendario rende il tutto ancor più difficile ma la Juve ha dimostrato negli anni di esaltarsi sempre nei momenti di difficoltà.

Sabato prossimo la Juventus affronterà l’Inter a San Siro e una vittoria contro i rivali nerazzurri restituirebbe nuova verve a tutto l’ambiente e darebbe un chiaro segnale al Napoli. La vittoria contro l’attuale quinta forza del campionato, staccata di ben 19 punti dalla vetta, potrebbe risultare decisiva per gli equilibri del campionato: l’Inter, in caso di vittorie di Roma e Lazio, andrebbe a -4 dalle romane e questo potrebbe cambiare gli equilibri anche per la Roma, avversaria della Juventus alla penultima giornata di campionato. I bianconeri, nel mezzo, dovranno poi affrontare Bologna ed Hellas Verona, due partite, almeno sulla carta, alla portata dei bianconeri.

Il Napoli ha sicuramente il calendario più facile rispetto alla Juventus. Gli azzurri domenica prossima faranno visita alla Fiorentina al Franchi (i viola sono reduci da 2 sconfitte consecutive contro Lazio e Sassuolo ma l’Europa è ancora alla portata) e c’è già chi invita i viola a scansarsi per fare un dispetto ai rivali bianconeri. Poi sarà la volta del Torino e anche tra i tifosi granata c’è la voglia di non tarpare le ali agli azzurri e di mettere i bastoni fra le ruote alla Juventus. Infine gli azzurri dovranno vedersela con Sampdoria e Crotone. Il vento sta per cambiare? Difficile dirlo ma guai a dare per morta la Juventus prima del tempo! Gli scontri diretti ora sono in parità e in caso di arrivo a pari punti entrerebbe in gioco la differenza reti e la Juve è in vantaggio sulla squadra di Sarri. I bianconeri si esaltano nelle difficoltà e seppur siano giunti probabilmente alla 999ª vita delle loro 1000 a disposizione, hanno ancora un jolly da giocare. Sta ad Allegri valutare al meglio la situazione ed estrarre la carta giusta dal mazzo al momento giusto.