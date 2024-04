Fiorentina Sassuolo, Sottil: «Ecco cosa ci siamo detti dopo Bergamo»

Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, ha parlato dopo la sfida con il Sassuolo che l’ha visto protagonista assoluto

Gol e assist per Riccardo Sottil in Fiorentina-Sassuolo. L’esterno offensivo di Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il 5-1.

BERGAMO – «Non era semplice ripartire dopo la delusione dei giorni scorsi, ci tenevamo tutti a qualificarci per la finale di coppa Italia. Ci siamo detti subito, nello spogliatoio, che era obbligatorio rialzarci subito e provare a divertirci fino alla fine. Ci giocheremo tanto in semifinale di Conference, sappiamo tutti cosa abbiamo provato quando abbiamo perso quella finale e daremo il massimo per regalare un trofeo a noi stessi, al pubblico, alla società. Sarebbe una ciliegina sulla torta splendida. Forse dall’esterno non sembra, ma non è facile preparare tante partite in così pochi giorni e con tanti match ravvicinati»

PRESTAZIONE – «Anzitutto voglio dedicare il gol a Joe Barone. Ricordo che mi ha sempre esortato a calciare sul secondo palo, credeva molto nelle mie potenzialità e devo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me. Mi dicono spesso che mi accendo a intermittenza, io so che amo giocare a calcio e che voglio mettere a disposizione del gruppo le mie qualità»