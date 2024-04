Fiorentina Sassuolo, Parisi: «Difficile reagire dalla Coppa Italia. Puntiamo alla Conference»

L’esterno della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato dopo il 5-1 e i tre punti conquistati contro il Sassuolo

Fabiano Parisi, terzino della Fiorentina, è intervenuto direttamente ai canali ufficiali del club toscano per analizzare il 5-1 contro il Sassuolo.

COPPA ITALIA – «Essere stati eliminati dalla Coppa Italia non è facile e abbiamo avuto una grande reazione per noi e per i tifosi che ci seguono sempre. Dovevamo fare una grande prestazione. Abbiamo dominato tutta la partita. Siamo contenti perché dominare le partite così in Serie A non è mai facile. Noi andiamo sempre al massimo e siamo sempre concentrati quindi bene così»

TRAVERSA- «Eh sì peccato. Ci sono andato vicino ma poteva andare meglio. Contento perché tutti hanno fatto UNA grande partita. Giovedì abbiamo una sfida importante in Europa e dobbiamo entrare con questo spirito per portare a casa un risultato positivo»

COMMISSO – «Il presidente ci chiama sempre e si congratula con noi. Che si vinca o si perda è sempre presente. Noi dobbiamo andare avanti e dimostrare che siamo una squadra forte. Le partite sono tante e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi»

CLUB BRUGGE – «Puntiamo anche sulla coppa. Sappiamo che le partite in Europa sono più fisiche e difficili. Dobbiamo dare il massimo, mancano due partite e basta alla finale. Ci alleniamo sempre al meglio ed è questa la cosa importante»