Più di un centinaio di tifosi hanno chiesto un confronto con squadra ed allenatore al di fuori del centro di allenamento di Vinovo

Settimana agitata in casa Juve. Come se non bastasse l’unico punto conquistato nelle ultime due partite e un divario con il Napoli che si è assottigliato al minimo storico, oggi un centinaio di tifosi del gruppo organizzato “Tradizione” si è ritrovato a Vinovo per sostenere la squadra ma anche per invitare i giocatori ad un confronto diretto in vista del delicato finale di stagione. «Tirate fuori i coglioni» uno dei cori cantanti dai tifosi all’esterno del quartier generale bianconero.

I tifosi, secondo Mediaset, avrebbero già parlato con alcuni senatori dello spogliatoio come Cuadrado, Pjanic e Chiellini ma sarebbero in attesa di Allegri e anche di altri calciatori. Una presa di posizione assolutamente inaspettata da parte degli ultrà che ora non vogliono veder svanire un altro obiettivo stagionale dopo la Champions League.