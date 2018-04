Fiorentina-Napoli è finita da poco ed è un trionfo per la Juventus: i tifosi bianconeri sono in festa sui social e fioccano gli sfottò verso i rivali azzurri

Si è giocata Fiorentina-Napoli ed è stata una vittoria per la Juventus. I viola hanno schiantato gli azzurri per tre a zero con una bella tripletta di Giovanni Simeone. Il centravanti dei toscani ha deciso una sfida in cui era protagonista indiretta la Juve. I bianconeri, vittoriosi a San Siro ieri, hanno adesso un vantaggio di quattro punti sulla banda di Sarri a tre giornate dalla fine. Sono in molti, tra i tifosi della Vecchia Signora, a esprimere la propria gioia sui social, in special modo su Twitter.

Ai fan della Juve non sono andati giù i festeggiamenti della scorsa settimana dopo la vittoria del Napoli all’Allianz Stadium. Il video dei fuochi d’artificio a Napoli ha fatto il giro del mondo, anche se poi si è scoperto che era un video del Capodanno precedente. Rimane il fatto che molti tifosi della Juve stanno rispondendo per le rime ai napoletani. Si leggono offese di vario tipo e da censurare, ma c’è anche qualche sfottò divertente, tipico di partite del genere.

#Koulibaly meglio di #Borghese

Ribalta tutto in meno di una settimana #FiorentinaNapoli — Gli Autogol (@GliAutogol) 29 aprile 2018

Del resto dopo aver festeggiato lo Scudetto, un calo di tensione ci può stare.#FiorentinaNapoli — Unfair Play (@unfair_play) 29 aprile 2018

Che vi frega, tanto la festa scudetto è già organizzata #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/MINI8Saj21 — Il Sig. Pistacchio™ BiancoNero ⚪⚫ (@pisto_goI) 29 aprile 2018