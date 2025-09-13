Fiorentina Napoli 0-2 LIVE: FINE PRIMO TEMPO - Calcio News 24

Ultime Notizie
Fiorentina Napoli 0-2 LIVE: FINE PRIMO TEMPO
Al Franchi il match valido per la 3ª giornata di Serie A Fiorentina Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina Napoli, valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
LA CRONACA DEL MATCH
FINE PRIMO TEMPO
27′ De Bruyne tenta di avvicinarsi allo 0-3, ma il tiro viene parato senza problemi da De Gea.
20′ Occasione per la Fiorentina con Mandragora che tenta la conclusione. Palla fuori.
15′ RADDOPPIO DEL NAPOLI. 0-2 partenopeo con la rete dell’ex Atalanta Rasmus Hojlund
11′ Continua il pressing del Napoli alla ricerca del secondo goal
7′ VANTAGGIO NAPOLI. Grandissima conclusione di De Bruyne che porta in vantaggio la squadra azzurra.
La partita è cominciata
