 Fiorentina Napoli 0-2 LIVE: FINE PRIMO TEMPO - Calcio News 24
Connect with us

Ultime Notizie

Fiorentina Napoli 0-2 LIVE: FINE PRIMO TEMPO

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

By

Tifosi Fiorentina

Al Franchi il match valido per la 3ª giornata di Serie A Fiorentina Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina Napoli, valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

LA CRONACA DEL MATCH

FINE PRIMO TEMPO

27′ De Bruyne tenta di avvicinarsi allo 0-3, ma il tiro viene parato senza problemi da De Gea.

20′ Occasione per la Fiorentina con Mandragora che tenta la conclusione. Palla fuori.

15′ RADDOPPIO DEL NAPOLI. 0-2 partenopeo con la rete dell’ex Atalanta Rasmus Hojlund

11′ Continua il pressing del Napoli alla ricerca del secondo goal

7′ VANTAGGIO NAPOLI. Grandissima conclusione di De Bruyne che porta in vantaggio la squadra azzurra.

La partita è cominciata

Related Topics:

Ultime Notizie

Gasperini carica la Roma: «Questione di risultati. Mi aspetto questa cosa contro il Torino»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

9 minuti ago

on

13 Settembre 2025

By

gasperini
Continue Reading

Ultime Notizie

Reginaldo su Kean: «Trascinerà la Fiorentina in alto. I viola ad oggi sono una squadra competitiva»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

13 Settembre 2025

By

kean
Continue Reading