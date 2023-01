Fiorentina, Gonzalez per tornare quelli dell’anno scorso

La Fiorentina ha ritrovato Nico Gonzalez dopo il lungo calvario della prima parte di stagione, con lui Italiano sogna la rimonta in classifica

La Gazzetta dello Sport dedica un pezzo a Nico Gonzalez, il match-winner di Fiorentina-Sassuolo attraverso la trasformazione di un calcio di rigore, facendo il punto sul contributo dell’argentino. Può essere lui l’uomo che faccia tornare ai livelli della scorsa stagione:

«Nella Fiorentina che aveva raccolto applausi e conquistato l’Europa dopo tanto tempo, Nico Gonzalez è stato un assoluto protagonista: 7 reti, 7 assist, un poderoso contributo alla squadra. Alla 17esima giornata era quinta con 30 punti. Adesso la Viola ha faticato a qualificarsi per lo spareggio di Conference League (in febbraio col Braga) nonostante un girone abbordabile e in campionato è nona con 23 punti, lontana di otto dalla zona Europa. Posizione che delude tutti: la società che aveva orchestrato un mercato ambizioso, sulla carta, con Jovic, Dodo, Mandragora e Gollini; il tecnico che sognava il salto di qualità. E, ovviamente, i tifosi»