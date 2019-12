Fiorentina, nuovo incontro tra Commisso ed Enrico Chiesa: le ultime

Fiorentina, andato in scena un nuovo incontro tra Commiso ed Enrico Chiesa. Il patron: «C’è intenzione di avere Federico in viola»

È andato in scena questa mattina un nuovo incontro tra il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e Enrico Chiesa, padre di Federico. Al centro dei discorsi il futuro del figlio in viola. L’attuale contratto lo lega alla Toscana fino al 2022.

«Come ogni padre vuole il bene per suo figlio, anche lui cerca lo stesso. E’ una grandissima famiglia. Le cose andranno meglio di come me l’aspettavo. L’incontro è stato positivo, c’è l’intenzione di fare giocare con la Fiorentina il nostro Chiesa», le parole del patron riportate da Alfredo Pedullà.