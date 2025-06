Fiorentina, si cerca un regista e si guarda in casa Parma: Bernabé costa troppo, Sohm...

La Fiorentina cerca un regista per Stefano Pioli: tanti i nomi nel taccuino della dirigenza, in particolare al Parma, dove piacciono due nomi

La Fiorentina ha fissato una priorità chiara per l’estate: consegnare a Stefano Pioli un regista entro l’inizio del ritiro di metà luglio. L’obiettivo è aggiungere qualità e visione di gioco in mezzo al campo, affiancando poi un centrocampista dinamico e fisico capace di dare intensità al reparto. Il primo colpo potrebbe arrivare dal Parma, club con cui i viola hanno già aperto più di un canale.

Secondo il Corriere dello Sport il nome più caldo è Simon Sohm, classe 2001, nazionale svizzero e perno del centrocampo crociato. Potente, moderno e in crescita anche sul piano tecnico, viene valutato 10-12 milioni e ha un contratto fino al 2027. A Parma è impiegato soprattutto in fase di contenimento, ma ha dimostrato anche buone doti offensive (4 gol in stagione). Economicamente, è una trattativa più accessibile rispetto a quella per Adrian Bernabé, altra mezzala tecnica che la Fiorentina segue con interesse. Tuttavia, lo spagnolo non ha chiesto la cessione e il Parma continua a valutarlo oltre i 20 milioni: una cifra che per ora Pradè e Goretti non sembrano intenzionati a mettere sul piatto.

Piace anche Hamed Traoré, reduce da un’ottima stagione all’Auxerre (10 gol e 2 assist) ma di proprietà del Bournemouth, che lo valuta 16 milioni più bonus. L’ivoriano è seguito anche da Marsiglia, Sunderland, Sassuolo e Parma: si profila un’asta.

Tra i sogni, più complessi da realizzare, ci sono Morten Frendrup del Genoa (valutazione 25-30 milioni) e Richard Rios del Palmeiras, impegnato nel Mondiale per Club e seguito da mezza Europa. Più vicino, invece, l’arrivo di Viti, che martedì dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare con la Fiorentina.