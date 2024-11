Fiorentina Pafos, Carcedo: «Gara importante per noi»

Il tecnico del Pafos è intervenuto nella conferenza stampa per parlare della sfida contro la Fiorentina

Juan Carlos Carcedo, allenatore del Pafos, ha parlato della sfida di Conference League contro la Fiorentina. Una partita tutt’altro che semplice per i ragazzi di Cipro, che però avranno l’onore di giocare su un campo di Serie A.

FIORENTINA – «La partita con la Fiorentina per noi è importante, nel club tutti stanno lavorando sodo per essere competitivi, staff giocatori e tifosi. Siamo in un ottimo momento e siamo qui per fare risultato. I nostri tifosi si divertiranno di sicuro a guardare la partita, proveremo a fare del nostro meglio. Dobbiamo fare punti per qualificarci alla prossima fase, questa è un’ottima opportunità. In trasferta è più difficile, ma cercheremo di imporre il nostro gioco, anche con un blocco medio-alto. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, vogliamo che si divertano, per loro sarà un’occasione speciale. Dobbiamo fare una prestazione speciale»

AVVERSARI – «Credo che la Fiorentina sarà più attenta dopo aver perso contro l’Apoel, poi giocano in casa perciò vorranno riscattarsi. Proveremo ad affrontarli con la migliore squadra. Non ci interessa della gara di campionato lunedì, per noi la gara di domani è la più importante»

DE GEA – «De Gea è un grande portiere, è stato tanti anni nello United e nella nazionale. Non so se giocherà, ma per noi è un riferimento, è una grande persona»