Fiorentina, Palladino dopo la partita contro il Lecce: «Nei momenti difficili, bisogna ripartire dalle cose semplici. Le otto vittorie…» - Calcio News 24

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato nel post partita della gara contro il Lecce di Giampaolo terminata con il risultato di 1 a 0 per i viola. Ai microfoni di DAZN, il tecnico viola ha analizzato il match e parlato della prestazione dei suoi giocatori. A seguire le sue parole.

PARTITA – «Nei momenti difficili, bisogna ripartire dalle cose semplici e non è facile ritrovarle. Nelle ultime due sconfitte non ci sono state le prestazioni, oggi dovevamo vincere e difendere da squadra. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato su uno schema diverso, quanto avete visto è frutto del lavoro di questi giorni. Dispiace per la vittoria ottenuta solo per un gol, ma era fondamentale vincere. Sicuramente oggi la squadra ha fatto bene, ringrazio i ragazzi»

CLASSIFICA – «Credo che le otto vittorie ottenute siano state importante, ma hanno dato una percezione diversa. Hanno dato la percezione che potessimo restare secondi-terzi in classifica, ma non è nelle nostre possibilità al momento vista la rosa modificata dai due mercati. Stiamo facendo un ottimo campionato, negli ultimi cinque anni non è mai stata in queste posizioni e siamo soddisfatti. Poi, però, siamo ambiziosi e stiamo provando ad uscire da questa situazione non positiva in merito agli infortuni. Credo che i ragazzi stiano dando il massimo, tutti, e sono soddisfatto: li devo ringraziare per tutto quello che stiamo facendo»

FINALE – «Vi assicuro una cosa: i calciatori sono stati davvero male in questi giorni, hanno vissuto questo momento negativo, con critiche forse esagerata nei loro confronti. Nel secondo tempo è subentrato un blocco psicologico: non deve accadere, abbiamo bisogno di positività e della nostra curva che, oggi, ci ha sostenuti. Dipende sicuramente da noi, vogliamo trascinare i tifosi grazie alle vittorie. I ragazzi necessitano di positività che, in realtà, era venuta a mancare. Abbiamo già la sfida di Conference: proviamo a cavalcare l’onda dell’entusiasmo»