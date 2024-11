Fiorentina, Palladino: «Ecco quando rientra Gudmundsson»

L’allenatore della Fiorentina ha parlato prima della sfida europea contro il Pafos. Ecco le sue dichiarazioni

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Conference League contro il Pafos. Le dichiarazioni del tecnico gigliato.

ROTAZIONI – «Domani cercherò di mettere la miglior formazione in campo in base a quanto vedo in allenamento. Ho visto tante carica da parte dei ragazzi, bella atmosfera, bel clima, bella energia. Domani dobbiamo fare una partita seria sapendo che è molto importante la vittoria da parte nostra. Vogliamo e dobbiamo qualificarci fra le prime 8, il passaggio del turno ci permetterebbe di fare due partite in meno. Saremo pronti per una grande partita»

GUDMUNDSSON – «Ha fatto solo due allenamenti con noi, ma si è mosso bene e sta bene. Deve recuperare un po’ di condizione fisica, ha avuto un infortunio serio. Il ragazzo sta lavorando bene, contro di recuperarlo per l’Inter se questi giorni andranno bene. Lui ci tiene, io ci tengo, quindi speriamo»

INTER – «Stiamo vivendo un bellissimo momento e dobbiamo mantenere equilibrio mentale giorno dopo giorno. I ragazzi sono bravi a scindere il campionato dalla Conference. Domani abbiamo questa partita difficile, la squadra ha qualità, poi da venerdì inizieremo a pensare all’Inter. Sarà una notte magica e noi vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni»