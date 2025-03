Gosens: «Ci sentiamo responsabili di questo momento. All’andata la Fiorentina ha sbagliato su questi aspetti»

Fiorentina Panathinaikos, le dichiarazioni dell’esterno viola Robin Gosens in vista del match di Conference League

In vista di Fiorentina–Panathinaikos, l’esterno viola Robin Gosens ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa.

ERRORI ALL’ANDATA – «Sono sempre stato un giocatore che parla tanto con la squadra e se domani ci sarà occasione lo rifarò. Già in settimana, durante la preparazione alla partita, l’ho fatto: ho un po’ di esperienza internazionale e provo a dare una mano a tutti. Abbiamo analizzato molto bene l’andata, c’è stato un calo inspiegabile ma va accettato e menomale abbiamo un’altra gara domani. Saremo pronti per affrontare al meglio il Panathinaikos»

RESPONSABILITA’ – «Assolutamente sì, soffriamo noi come i tifosi quando non vinciamo, la responsabilità la sentiamo anche noi. Ci fa male uscire sotto i fischi. I tifosi hanno diritto di farlo, io a livello personale, e lo dico col cuore aperto, provo sempre a dare una mano. Chiedo ai tifosi di darci una mano in un momento non facile, domani potremo riuscire a vincere ma solo tutti insieme. Colpe e responsabilità ce le prendiamo anche noi, non solo il mister. In campo ci andiamo noi, si può dire tutto ma sono soprattutto i calciatori a poter fare meglio. Speriamo di riuscire a far vedere dal primo secondo che per il Panathinaikos c’è poco da fare»