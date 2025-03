Fiorentina Panathinaikos, Kean nel pre partita: «Dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti, vogliamo passare»

L’attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato nel pre partita del match di ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. Le parole

L’attaccante della Fiorentina Moise Kean è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match di ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. A seguire le sue parole.

SENSAZIONI – «Siamo qua per fare una ottima prestazione, abbiamo lavorato tanto per fare bene. Non vedo l’ora di entrare in campo e dare una gioia ai tifosi. Ad Atene abbiamo giocato abbastanza bene nel secondo tempo, nel primo non abbiamo allungato il risultato. Oggi dobbiamo dimostrare che ci siamo. Siamo qua per passare il turno».

GRUPPO – «Siamo un grande gruppo, abbiamo tutti gli stessi obiettivi, sta a noi dimostrare di che pasta siamo fatti. Non mi piace parlare tanto prima delle partite, ma siamo pronti per fare questa partita».

GOL – «Come tutte le altre partite, cerco di essere consistente in quello che faccio. Devo continuare così, dare una mano a questo gruppo e a Firenze che mi sta dando tanto».