Pioli sulla sua Fiorentina: «Porterò dei cambiamenti. Ecco la situazione attuale di quel giocatore» - Calcio News 24

Fiorentina, Pioli carica la squadra alla vigilia del ritorno di Conference League contro il Polissya

Alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Conference League, la Fiorentina si prepara ad affrontare il Polissya forte del 3-0 maturato all’andata. La partita si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, a causa dei lavori di ristrutturazione al Franchi. In conferenza stampa, il tecnico viola Stefano Pioli ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sulle sue scelte in vista dell’impegno europeo.

Pioli ha confermato che Dzeko, nonostante qualche acciacco nei giorni scorsi, è a disposizione: «Edin sta bene, è pronto per giocare. È un attaccante intelligente, sa fare sia manovra che attacco alla profondità», ha dichiarato l’allenatore della Fiorentina, elogiando le qualità tattiche del centravanti.

Sull’eventualità di turnover, Pioli ha spiegato: «Qualcosa cambierò. Siamo alla terza trasferta in una settimana, ma ho fiducia in tutta la rosa. Cambieremo uomini, non mentalità. La Fiorentina deve restare equilibrata e pronta».

Un altro tema importante è stato l’arrivo di Piccoli, nuovo innesto offensivo: «È un giocatore completo, tecnico e fisico. Sono contento del suo arrivo e dell’investimento fatto dalla società. È arrivato con l’atteggiamento giusto», ha sottolineato Pioli, mostrando entusiasmo per il rinforzo in attacco.

Riguardo alla porta, Pioli ha preferito non sbilanciarsi tra De Gea e Martinelli: «Deciderò domani. Il focus resta sulla partita, non sul mercato. Se ci saranno occasioni per migliorare, bene, altrimenti resteremo così».

Il tecnico della Fiorentina ha poi parlato di Fagioli, spiegando come lo vede nel suo sistema di gioco: «Per me è un costruttore di gioco, ha dinamismo e visione. Può giocare anche più avanti, ma in questo momento lo vedo bene davanti alla difesa».

Infine, Pioli ha fatto il punto sul lavoro tattico svolto in queste settimane: «Stiamo cercando di ritrovare equilibrio. Giovedì abbiamo giocato bene, domenica abbiamo faticato. Le partite ci aiutano a capire dove siamo. Ora lavoriamo sulla solidità, poi alzeremo il livello tecnico».

Su Fortini, giovane della rosa viola, Pioli ha aggiunto: «Sta recuperando da un infortunio. Ha qualità, può giocare su entrambe le fasce e potrebbe restare con la Fiorentina per crescere».

La Fiorentina di Pioli si presenta così con grande consapevolezza e ambizione all’appuntamento europeo, con l’obiettivo di confermare il vantaggio e conquistare la qualificazione.