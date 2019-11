Fiorentina, Pradè chiude la porta a Florenzi: «Aria fritta, non ho parlato con nessuno»

Daniele Pradè ha parlato a margine della presentazione del libro su Giancarlo Antognoni: «La sconfitta di Cagliari ci servirà»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a margine della presentazione del libro “Volevo fare il calciatore – I primi passi di Giancarlo Antognoni” di Filippo Luti. Queste le risposte date ai giornalisti presenti, ripresa da Violanews.com

RIBERY – «Ribery è un calciatore importantissimo non solo sotto il profilo tecnico e tattico ma anche per carisma ed esperienza».

MERCATO – «Tutto quello che viene detto in questo periodo sul mercato è aria fritta, da qui a 40 giorni può accadere di tutto. Sappiamo come migliorarci e le cose da fare ma siamo stati onesti con la gente. Abbiamo detto chiaramente che senza mancare di ambizione siamo in un anno di costruzione ed è quello che stiamo facendo. La sconfitta di Cagliari ci aiuterà a capire come costruire per migliorarci».

FLORENZI – «A Florenzi ho fatto il primo contratto, gli voglio bene ma è un giocatore della Roma e non ho mai parlato con lui o con la società o con l’agente».

MONTELLA – «Noi siamo contenti del lavoro di Montella. Non riesco a capire questa negatività su Vincenzo, prima della sconfitta in terra sarda abbiamo offerto ottime prestazioni. Sento una grande identità nei confronti della gente che capisce il lavoro che sta facendo Rocco Commisso, come il centro sportivo che saranno punti in più, così come lo stadio»