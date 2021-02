Fiorentina, Pradè: «Crediamo tanto sia in Kokorin che in Malcuit»

Daniele Pradè ha parlato del calciomercato invernale svolto dalla Fiorentina

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha preso la parola nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kevin Malcuit parlando del mercato di gennaio svolto dal club viola.

KOKORIN E MALCUIT – «Entrambi sono già a disposizione di Prandelli. Dovranno trovare la forma fisica ottimale, ma non ci verrà molto tempo. Quella relativa a Kokorin è un’operazione per il presente e per il futuro, visto il contratto di 3 anni e mezzo. Non avevamo giocatori con queste caratteristiche: abbiamo puntato su Vlahovic e puntiamo fortemente anche su Kouame, che aveva tante richieste ma che non abbiamo voluto cedere. Abbiamo scelto sia lui che Malcuit e ci crediamo tanto».

RINNOVI MILENKOVIC E VLAHOVIC – «Ne stiamo parlando, sono situazioni che affronteremo ma in questo momento dobbiamo pensare solo al campo. La squadra sta rispondendo, a volte arrivano ottimi risultati, altre meno. Pensiamo solo a giocare».