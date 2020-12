Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, parla della situazione del club viola dopo l’arrivo di Prandelli. Ecco le sue parole

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.

CUTRONE – «Falso problema quello di Cutrone. Una società si pone il problema quando c’è. Il giocatore aveva un obbligo di riscatto alla 16ma presenza e il problema nel caso si pone alla 15ma. In ogni caso stiamo parlando di un valore assoluto, una punta che costa 16 milioni, quindi ha grande valore sia nel caso di una riconferma che di un ricollocamento».

PRANDELLI – «Dobbiamo dare tempo a Prandelli, le partite che abbiamo sbagliato sono Sampdoria e Benevento, con il Milan ci sta di perdere. La squadra non ha ancora trovato un’identità, Cesare dovrà essere bravo a trovarla. Ancora non abbiamo capito qual è la nostra dimensione. Oggi se ci sono dei colpevoli siamo io e la squadra, perché io ho voluto giocatori che ancora non si sono espressi».