Fiorentina, Pradè: «Montella rimarrà fino a Natale, poi vedremo» – VIDEO

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in zona mista del futuro di Vincenzo Montella sulla panchina viola

(-Dal nostro inviato) Quattro sconfitte di fila per la Fiorentina che sta vivendo la prima vera crisi dell’era Commisso. Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha parlato in zona mista dando fiducia a Montella fino a Natale.

«Momento difficile, durissimo. Approccio molle alla gara, è lì che è mancata la squadra. Se devo salvare qualcosa, salvo la reazione del secondo tempo. Ci sarà il rientro di Pezzella, speriamo nei ritorni di Ribery, Boateng e anche Badelj non ha potuto giocare perché è infortunato. L’allenatore non è uno stupido, capisce che questo è un problema che dobbiamo valutare tutti insieme, però ha anche ricevuto una fiducia importante. Ci sono due gare importantissime e vediamo cosa succede e che tipo di reazione avrà la squadra. Vincenzo Montella sarà in panchina sia con l’Inter che con la Roma. Se ci saranno opportunità per migliorarci, certamente interverremo. Ma ci devono essere opportunità e non è retorica la mia, perché tutte le squadre cercheranno di migliorarsi e non di peggiorarsi. La classifica è preoccupante sì, ma ci sono degli uomini che ci tireranno fuori dalla situazione»