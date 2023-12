Fiorentina, Pradè: «Non dobbiamo riparare niente con il mercato di gennaio»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria contro il Torino

PAROLE – «Vittoria pesantissima che vale doppio. Gara sofferta nei primi trentacinque minuti poi siamo usciti. La squadra è matura e sa cosa serve per vincere. Magari prima facevamo partite entusiasmanti e poi raccoglievamo poco, mentre ora sappiamo combattere. Mercato? Questo è un discorso che affronteremo con l’allenatore. Dobbiamo dare merito a quello che i calciatori hanno fatto fino ad ora. Non dobbiamo riparare niente con il mercato. Abbiamo una difficoltà per alcuni infortuni, anche se Dodò sta recuperando alla grande».