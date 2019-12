Fiorentina, Pradè: «Grazie Commisso per la fiducia, cercherò di meritare questo ruolo»

Durante la conferenza stampa di Beppe Iachini, il direttore sportivo viola Pradè ha ringraziato Commisso per la fiducia concessa

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha mandato un messaggio al presidente Commisso durante la conferenza stampa di presentazione di Iachini.

MERCATO – «Quello che posso dire sul mercato è che, riallacciandomi alle parole di Barone, voglio veramente ringraziare Commisso per la fiducia. Sento fortemente questa responsabilità. La sento nei confronti del club e dei tifosi. Metterò tutto me stesso per portare sul tavolo più situazioni possibile. Voglio che vengano valutate in maniera attenta. Voglio che il mister valuti la rosa almeno per una settimana e poi io sono pronto per dare il mio meglio».

FIDUCIA – «Cercherò di meritare questo ruolo come ho sempre fatto in trent’anni. Darò il massimo perché capisco la delusione del presidente. Ha un’azienda con lavoratori presenti da decine di anni e so benissimo quanto gli è pesato mandare via Montella. Anche io sono sotto esame e cercherò di essere al loro fianco per tantissimi anni. Vorrei non firmare più contratti con la Fiorentina andando avanti per anni»