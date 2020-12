Fiorentina, Pradè smentisce: «Non pensiamo a Kokorin»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato le voci sul presunto interesse della società viola per Aleksander Kokorin

«Ora non pensiamo a Kokorin. Non siamo nella condizione giusta per pensare al mercato. L’agente di Kokorin ha detto che la Fiorentina si è rivolta allo Spartak? È la prima volta che ne sento parlare della valutazione di 15 milioni di euro, che si suppone ci sia il prezzo chiesto dal club di Mosca».