Fiorentina, Praet chiude la porta: «Voci false, felice al Leicester»

Fiorentina, Praet chiude la porta ai viola con le sue dichiarazioni: «Sono voci false, sono felice al Leicester»

Dennis Praet è un profilo che piace alla Fiorentina per le prossime sessioni di calciomercato. Il giocatore ex Sampdoria si è trasferito quest’estate alla corte del Leicester e, per tale ragione, chiude le porte a un suo trasferimento.

«Sono voci false. Ho letto anche io della Fiorentina ma qui sono felice. Non sono ancora un titolarissimo ma punto a diventarlo presto», le dichiarazioni del centrocampista belga riportate da La Gazzetta dello Sport.