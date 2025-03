Fiorentina, Ranieri deluso: «Siamo delusi perché abbiamo iniziato la partita in maniera disastrosa»

Il difensore viola ha parlato dopo la sconfitta subita nell’andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. Le parole

Dopo la sconfitta della Fiorentina ad Atene contro il Panathinaikos nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, il difensore viola Luca Ranieri ha parlato ai microfoni ufficiali del club. A seguire le sue parole

LA PARTITA – «Siamo delusi perché abbiamo iniziato la partita in maniera disastrosa. Ce lo diciamo sempre di avere un approccio grintoso ma stasera siamo andati veramente male. Dopo siamo stati bravi a riprenderla ma anche nel secondo tempo siamo rientrati mosci: non esiste questa cosa, non deve risuccedere».

RIPRESA – «La reazione è stata fantastica perché in questo ambiente non era facile e invece abbiamo anche rischiato di andare in vantaggio. Questo vuol dire che la squadra c’è. Poi abbiamo iniziato il secondo tempo con quell’approccio ma sono sicuro che già dalla partita contro il Napoli non accadrà più. Non vediamo l’ora di rigiocare il ritorno giovedì».

INTERRUZIONI – «Si, ormai funziona così: la squadra che vince cerca di perdere tempo e la squadra che perde si lamenta. È il calcio».