Fiorentina-Roma, Chiesa non si allena: il viola va verso il forfait

Federico Chiesa difficilmente prenderà parte all’ultima gara della Fiorentina in campionato nel 2019 contro la Roma

Non arrivano buone notizie per Montella dall’allenamento pomeridiano della Fiorentina. Federico Chiesa, infatti, non si sta allenando ed è quindi improbabile ipotizzare un suo recupero per il match di domani sera contro la Roma.

Il 25 gigliato, reduce da un pestone ricevuto contro l‘Inter, non ha preso parte alla rifinitura e, a meno di clamorosi miracoli, non scenderà in campo contro i giallorossi.