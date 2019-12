Fiorentina Roma: le chiavi tattiche del match

La Fiorentina di Montella deve migliorare le transizioni difensive contro la Roma. Troppi spazi centrali nelle ultime gare

Sia col 352 che col 433, nelle ultime partite la Fiorentina di Montella ha rischiato abbastanza in ripartenza. Tanti spazi centrali per gli avversari, con distanze eccessive tra il vertice basso e le due mezzali. Ciò è enfatizzato dalla sterilità del possesso viola: spesso la Fiorentina ha un netto predominio territoriale (per esempio contro l’Inter), tuttavia non si riesce a rendersi pericolosi.

Ciò porta quindi a rischi eccessivi quando poi si perde palla. Considerando che la Roma di Fonseca attacca molto bene per vie interne ed ha rifinitori di grande livello, bisognerà migliorare le transizioni difensive.