Fiorentina, domenica la sfida con la Salernitana: si parlerà di DIa

Boulaye Dia potrebbe rimanere in Serie A il prossimo anno. La Fiorentina sonderà il terreno con la Salernitana

La Salernitana è ormai destinata alla retrocessione. A meno di miracoli sportivi, i campani la prossima stagione giocheranno in Serie B, salutando il più grande palcoscenico del calcio italiano con il 20esimo posto.

Aspettando l’aritmetica, i tifosi granata si augurano che la squadra chiuda quantomeno in maniera dignitosa, a partire dall’imminente sfida di domenica con la Fiorentina. Contro i viola, potrebbe essere l’occasione ideale per affondare un colpo in attacco per la dirigenza toscana.

Stiamo parlando di Boulaye Dia, ormai fuori rosa e che sicuramente non scenderà in cadetteria con la Salernitana. Secondo tuttomercatoweb.com, la Fiorentina potrebbe provare lo scippo ai campani. La valutazione del calciatore avrà come base i 12 milioni di euro spesi un anno fa.