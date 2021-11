Fiorentina, Saponara: «Bene l’inizio di stagione ma dobbiamo pretendere ancora di più»

Riccardo Saponara si è raccontato ai canali ufficiali della Fiorentina commentando l’inizio di stagione dei viola

MILAN – «Le gare contro le grandi sono sempre sentite, poi per il mio passato in rossonero e il mio tifo da bambino è ancora più speciale. Ora è arrivato il momento di crescere come collettivo nelle prestazioni contro squadre più attrezzate di noi, questo ci porterà a fare il salto definitivo. E’ una fase di crescita normale, abbiamo iniziato la stagione nel modo giusto ma dobbiamo pretendere ancora di più da noi stessi».

ITALIANO – «Abbiamo un carattere per certi versi simile ed entrambi viviamo il calcio come una ragione di vita. Abbiamo legato fin da subito allo Spezia, con uno scambio di opinioni onesto e sincero, in un momento in cui avevo bisogno di una parola in più ma anche lui forse aveva bisogno di qualche consiglio da un giocatore. Sono felice di continuare a lavorare con lui a Firenze. E’ esigente con me, mi chiede di risolvere le partite e questo mi stimola. Cerca di sfruttare le caratteristiche di tutti i giocatori e ti motiva sempre anche se stai in panchina».