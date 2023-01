Fiorentina, Saponara: «Queste vittorie ci permettono di provare a credere ancora all’Europa»

Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con il Sassuolo

Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN.

PAROLE – «Il successo è fondamentale, siamo in un terra di mezzo dove queste vittorie ci permettono di provare a credere ancora all’Europa. Abbiamo perso qualche punto, conosciamo le nostre caratteristcihe e stiamo recuperando alcuni calciatori. Verso la fine sembrava che fossimo calati, abbiamo raschiato il fondo e abbiamo trovato energie che non sapevamo avere. Europa? Sappiamo di avere e qualità per poterci credere e lavoriamo per questo».