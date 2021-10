Fiorentina, Saponara: «Siamo contenti. Ora alziamo l’asticella»

Riccardo Saponara, fantasista della Fiorentina, ha parlato dopo il convincente successo dei viola contro lo Spezia

Ai microfoni di DAZN, Riccardo Saponara ha parlato dopo Fiorentina-Spezia.

DICHIARAZIONI – «Siamo contenti, queste sono le partite che ci permettono di esprimere tutto il nostro potenziale. Possiamo fare ancora un balzo in avanti, abbiamo scalato posizioni e alziamo l’asticella. Vlahovic ha grande stima di me, oggi ha fatto un gesto anche eccessivo per quello che mi riguarda. Mi impressionò dal primo giorno e non mi sorprende che sia a questo livello».