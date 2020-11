Fiorentina, l’ombra di Sarri: Iachini a rischio esonero

Iachini rischia l’esonero dopo il ko contro la Roma: Sarri resta in pole in caso di ribaltone sulla panchina viola

Continuano a rincorrersi i rumors sul ritorno in panchina di Maurizio Sarri. In attesa di trovare un accordo per la risoluzione del contratto con la Juventus, al quale è ancora legato fino al 2022, il tecnico ex Napoli resterebbe in pole per rimpiazzare Iachini sulla panchina della Fiorentina.

Iachini rischia l’esonero dopo la nuova sconfitta in campionato contro la Roma, con il club viola che starebbe pensando – riporta Rai Sport – ad affidare la squadra al tecnico della Primavera Aquilani contro il Parma per poi consegnare il timone a Sarri alla ripresa del campionato dopo la sosta perle Nazionali.