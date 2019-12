Fiorentina, sotto l’albero un nuovo tecnico ed un nuovo attaccante: i quattro nomi nel mirino dei viola di Iachini

Non arriva certo nel momento di massima serenità, in casa Fiorentina, questo Natale. Che sotto l’albero, però, propone ai viola più d’una novità. A partire dalla guida tecnica, naturalmente: salutato Montella, ecco già seduto in panchina Iachini.

Al neo allenatore viola, allora, Babbo Natale pare intenzionato a portare un attaccante nuovo di zecca. Quattro i nomi sul taccuino di Pradé. A partire da quello di Simone Zaza, che in un anno e mezzo al Torino non è mai riuscito a lasciare il segno per davvero. In questo senso, però, il giocatore lucano vorrebbe giocarsi da titolare le residue speranze di entrare nel gruppo di Mancini in vista di Euro2020. La Fiorentina potrebbe, insomma, essere una buona possibilità.

In seconda fila tra le preferenze dei viola, ecco Nikola Kalinic e Patrick Cutrone. Per il primo si tratterebbe di un grande ritorno a Firenze dopo aver faticato nelle recenti esperienze lontano dall’Arno, per il secondo di un repentino rientro in Italia dopo sei mesi al Wolverhampton. In ultima battuta, infine, circola il nome di Gianluca Scamacca, scelta di ripiego nel caso non andasse in porto nessuno dei piani sopra citati.