Fiorentina, pressing sull’Udinese per Thauvin: i viola lo considerano un’alternativa più vantaggiosa a Gudmundsson

Fiorentina, in attesa di conoscere il nuovo allenatore, si lavora sui rinforzi: piace Thauvin dell’Udinese, un’alternativa più economica a Gudmundsson

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un allenatore dopo le dimissioni improvvise di Raffaele Palladino. Tra i nomi che circolano a Firenze ci sono Stefano Pioli – ipotesi più concreta al momento – Francesco Farioli e Alberto Gilardino, quest’ultimo benvoluto per il suo passato da attaccante viola. In attesa della fumata bianca per la guida tecnica, la società inizia a valutare le prime mosse sul mercato: come riportato da la Gazzetta dello Sport tra le idee più calde c’è quella che porta a Florian Thauvin, classe ’93, campione del mondo con la Francia nel 2018 e attuale numero 10 dell’Udinese, fermo da marzo per una fascite plantare.

Il futuro di Thauvin dipenderà anche dalle vicende societarie in casa bianconera: i Pozzo sono infatti vicini alla cessione del club al fondo Guggenheim e i dettagli dell’operazione restano da definire. Parallelamente, il direttore tecnico Gianluca Nani sta lavorando su diverse cessioni: i difensori Bijol e Solet e l’attaccante Lucca sono le tre plusvalenze più attese, con un possibile incasso complessivo di circa 80 milioni. Finora non si è parlato di una partenza di Thauvin, che ha ancora un anno di contratto a poco meno di 2 milioni l’anno e che intende rientrare a luglio in ritiro. Tuttavia, la possibilità di tornare a giocare in Europa potrebbe rappresentare una tentazione.

La Fiorentina lo considera un’alternativa più economica ad Albert Gudmundsson, il cui riscatto dal Genoa comporterebbe un ulteriore esborso di 17 milioni oltre ai 7 già pagati. Nonostante il valore del giocatore islandese sia riconosciuto, l’impatto non ha convinto del tutto. Thauvin, in questo senso, rappresenterebbe un’operazione più vantaggiosa, ma ogni scelta sarà legata prima alla nomina del nuovo tecnico e alla gestione dei 15 giocatori di rientro dai prestiti. L’unico certo di restare è Kouame, reduce da un grave infortunio al ginocchio.