Udinese, i Pozzo vendono? Il fondo Guggenheim pronto a subentrare, ma la famiglia...

Udinese, i Pozzo vicino alla cessione del club al fondo americano Guggenheim, ma potrebbero rimanere dentro la società

È ormai imminente la cessione ufficiale dell’Udinese a una società americana. Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri tramite il suo profilo sulla piattaforma X, l’acquirente sarebbe il fondo Guggenheim Partners, pronto a investire oltre 180 milioni di euro per rilevare il club dalla famiglia Pozzo. Guggenheim, gruppo statunitense con sedi a New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco e Londra, è attivo nei servizi finanziari, con focus su asset management, capital markets e assicurazioni. Il CEO, Mark Walter, è anche co-proprietario del Chelsea e starebbe cercando di replicare un modello multi-club sul piano europeo, simile a quanto fatto in passato dalla stessa famiglia Pozzo.

Resta da chiarire se i Pozzo lasceranno totalmente il club o manterranno un ruolo, come una quota di minoranza o la sola gestione operativa, sull’esempio della famiglia Percassi all’Atalanta. Il closing dell’operazione è previsto per il 6 o 7 giugno, come riportato dalle indiscrezioni filtrate in questi giorni.

Con questa transazione, potrebbe chiudersi una delle gestioni più longeve della Serie A: i Pozzo guidano l’Udinese dal 28 luglio 1986, quando rilevarono il club da Lamberto Mazza. In quasi 39 anni di presidenza, hanno conquistato una partecipazione in Champions League, nove in Coppa Uefa, vinto un’Intertoto e rinnovato lo stadio Friuli, lanciando numerosi talenti nel calcio italiano.