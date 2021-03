Contro il Benevento, Dusan Vlahovic ha messo a segno una tripletta nel primo tempo. L’ultima volta per i viola nel 1964

Dusan Vlahovic è stato il grande protagonista della Fiorentina nel primo tempo del match del Vigorito contro il Benevento. Il serbo è stato infatti autore di una splendida tripletta.

E, come riporta Opta Paola, tre gol in un primo tempo in Serie A non si vedevano nella Fiorentina dal 1964. L’ultima volta, infatti, fu di Kurt Roland Hamrin contro l’Atalanta.