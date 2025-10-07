Fiorentina, ultimatum della Curva Fiesole a Commisso. Che cosa vogliono i tifosi per uscire dalla crisi - Calcio News 24

Ultimatum in casa Fiorentina della Curva Fiesole nei confronti di Rocco Commisso

La tensione è alle stelle in casa Fiorentina. Domenica, prima e dopo la partita contro la Roma, è andato in scena l’ennesimo e forse decisivo atto della contestazione della Curva Fiesole nei confronti del direttore sportivo Daniele Pradè. Il tifo organizzato viola ha distribuito una fanzine contenente un messaggio inequivocabile rivolto direttamente al presidente Rocco Commisso: «Vogliamo Pradè fuori dalla Fiorentina». Il testo, dal tono perentorio, è stato poi ampiamente ricondiviso anche sui social della curva, amplificando il suo impatto.

La tensione cresce. Non si tratta certo del primo scontro tra la parte più calda del tifo e il dirigente romano. Già la scorsa stagione, Pradè era finito nel mirino della contestazione nel comunicato di fine anno della Curva, con la solita richiesta, rimasta inascoltata, di lasciare il proprio incarico. La persistenza di questa richiesta sottolinea un malcontento radicato e profondo che non accenna a diminuire.

La scelta di Commisso. Nonostante le sei partite senza vittorie in Serie A e il quartultimo posto in campionato, Commisso ha scelto di dare ancora piena fiducia sia a Stefano Pioli in panchina che a Pradè in società, confermando in blocco la sua squadra dirigenziale e tecnica. Una decisione che, seppur attesa vista l’ingente somma spesa nel mercato estivo, alimenta le perplessità. Il presidente viola, del resto, ha dimostrato negli anni di essere molto legato ai suoi uomini, prendendo difficilmente decisioni drastiche in tal senso, ma la pazienza dei tifosi sembra essere giunta al limite.

L’ultimo avvertimento della Fiesole. Adesso, però, la situazione impone risultati. Altrimenti, il rischio di uno scontro totale con la tifoseria viola è dietro l’angolo, e le parole del comunicato della Fiesole non lasciano spazio a interpretazioni:

«Con la chiarezza che ci contraddistingue comunichiamo che questa sarà L’ULTIMA volta che la Curva Fiesole tratterà questo argomento in queste modalità. A buon intenditore poche parole!». Un vero e proprio ultimatum.

Il rischio di coinvolgere Commisso. La speranza di tutti è che la Fiorentina riesca a riprendersi il prima possibile e che le acque possano calmarsi. In caso contrario, la contestazione della parte calda del tifo viola potrebbe riguardare, per la prima volta e con una veemenza ben diversa, anche il presidente Commisso, che finora ha lasciato ancora inascoltata la richiesta della curva. Per il bene della squadra e per scongiurare una frattura insanabile tra club e tifoseria, questo scenario, si augurano tutti, non dovrebbe mai accadere.