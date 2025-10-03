Pazzini su Kean: «Ecco cosa serve per ritornare ad essere bomber nella Fiorentina» - Calcio News 24

Fiorentina, Pazzini su Kean: “Così non basta. Serve più spirito da bomber”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato con sincerità la prova di Moise Kean nella recente partita contro il Pisa, intervenendo a Radio Serie A. Le sue parole, rivolte in particolare all’atteggiamento dell’attaccante ex Juventus, sono state un misto di critica e incoraggiamento.

Durante l’analisi della gara, Pazzini si è soffermato su due episodi chiave: i gol annullati per fuorigioco, in cui Kean si è trovato coinvolto. L’ex centravanti viola ha sottolineato un dettaglio importante:

«In entrambe le azioni in cui la Fiorentina aveva trovato la via della rete, Kean è rimasto immobile, quasi spettatore. Bastava un passo indietro, un’attenzione in più, e sarebbero stati due gol regolari. È mancata l’intuizione, quella furbizia tipica degli attaccanti veri».

La sua osservazione non riguarda solo l’aspetto tecnico, ma anche quello mentale. Pazzini ha spiegato come un attaccante debba sempre essere pronto a sfruttare ogni possibile situazione, anche quelle più imprevedibili:

«In certe azioni serve pensare in anticipo, crederci sempre. Kean invece sembrava distratto, troppo passivo. Ho rivisto le immagini e non c’è stato alcun tentativo di rientrare in tempo. Simone Inzaghi, per esempio, non dava mai nulla per scontato: si muoveva sempre come se la palla fosse diretta a lui».

L’ex giocatore della Fiorentina ha comunque precisato che Kean ha margini di crescita molto ampi e che in un contesto stimolante come quello di Firenze potrà esprimersi al meglio, ma solo se cambia passo mentalmente:

«Non metto in discussione il valore del ragazzo. Ha potenza, qualità fisiche importanti, ma a Firenze serve qualcosa di più. La maglia della Fiorentina richiede spirito, fame, determinazione. I tifosi vogliono vedere sudore e cattiveria agonistica. Kean ha tutto per riuscirci, ma deve volerlo davvero».

Nel progetto tecnico della Fiorentina, Moise Kean rappresenta un investimento sul presente e sul futuro. Dopo una partenza non entusiasmante, il centravanti ha la chance di trasformare le critiche in motivazione. Tocca a lui farlo, a partire già dalla prossima sfida in campionato.