Fiorentina, si aspetta la miglior versione di Kean. Servono i suoi goal per il salto di qualità - Calcio News 24

Fiorentina, crisi d’attacco: Kean ancora a secco dopo tre giornate di Serie A

La Fiorentina sta attraversando un avvio di stagione complicato sotto il profilo realizzativo. Dopo tre giornate di campionato, la squadra di Vincenzo Italiano ha raccolto solo due punti e ha segnato appena due gol, un dato allarmante per una formazione che punta a tornare protagonista sia in Italia che in Europa.

A preoccupare non è solo la scarsità di reti, ma soprattutto il fatto che nessun attaccante sia andato a segno finora. Le uniche marcature sono arrivate da Rolando Mandragora, autore del momentaneo 1-1 contro il Cagliari alla prima giornata, e da Luca Ranieri, in rete nel finale della sfida persa per 1-3 contro il Napoli. Lo stesso difensore aveva già siglato una rete decisiva nel ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya, contribuendo al ribaltamento del risultato da 0-2 a 3-2.

Tutti gli occhi però sono puntati su Moise Kean, il grande colpo del calciomercato viola e atteso come il nuovo leader offensivo della Fiorentina. Dopo una stagione passata da protagonista con 19 gol all’attivo e un avvio brillante con la Nazionale (una rete all’Estonia e una doppietta contro Israele), Kean non è ancora riuscito a trovare la via del gol in maglia viola. Ma il dato più preoccupante è un altro: Kean non ha mai centrato lo specchio della porta. Le sue nove conclusioni sono tutte finite fuori bersaglio, a testimonianza di un momento di scarsa precisione e forse anche di poca fiducia.

Non va meglio agli altri attaccanti a disposizione. Edin Dzeko, nonostante la rete decisiva nel playoff europeo, non ha ancora effettuato un solo tiro in campionato. Roberto Piccoli, subentrato in più occasioni, è l’unico a registrare tiri nello specchio: due su quattro tentativi totali, ma senza esito positivo. Contro Torino e Napoli ha trovato due portieri in forma come Israel e Milinkovic-Savic, ma in entrambe le situazioni poteva fare di più.

Il rendimento offensivo della Fiorentina è dunque uno dei nodi da sciogliere con urgenza. Serve il miglior Kean per sbloccare una squadra che fatica a concretizzare e che ha bisogno di ritrovare gol, certezze e risultati.