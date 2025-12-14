 Fiorentina Verona formazioni ufficiali, ecco le scelte
Connect with us

Fiorentina News

Fiorentina Verona formazioni ufficiali, ecco le scelte in vista del match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

By

vanoli

Fiorentina Verona formazioni ufficiali , le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Fiorentina Verona. Ecco gli schieramenti del match.

Fiorentina Verona formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

Verona: (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.

LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME DI SERIE A

Related Topics: