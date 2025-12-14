Fiorentina News
Fiorentina Verona formazioni ufficiali, ecco le scelte in vista del match
Fiorentina Verona formazioni ufficiali , le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Fiorentina Verona. Ecco gli schieramenti del match.
Fiorentina Verona formazioni ufficiali
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.
Verona: (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.
