Fiorentina, senti Vieri: «Kean formidabile, clausola rescissoria troppo bassa! Fossi in un club di Serie A…»

Intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, Christian ‘Bobo’ Vieri non ha avuto dubbi nell’identificare le qualità dell’ex attaccante della Juventus, attualmente alla Fiorentina, Moise Kean.

L’ex calciatore ha commentato: «Kean è un attaccante formidabile, per me 52 milioni (l’importo della clausola rescissoria valida fino al 15 luglio ndr) sono pochissimi, fossi un club di Serie A lo comprerei subito».

Il futuro di Moise Kean è al centro delle voci di mercato, e con la clausola rescissoria da 52 milioni di euro attiva fino al 15 luglio, la Fiorentina vive giorni di forte tensione. L’attaccante classe 2000, reduce da una stagione straordinaria, è finito nel mirino di diversi club, tra cui Napoli, Manchester United e Al-Qadsiah.

Dopo una stagione deludente senza reti, il rendimento di Kean nel 2024/25 ha sorpreso tutti: 28 gol tra Serie A, Coppe e Nazionale, concludendo il campionato da vice capocannoniere, alle spalle di Mateo Retegui. L’attaccante, originario di Vercelli e cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha ritrovato fiducia e continuità grazie alla fiducia della Fiorentina e del tecnico Vincenzo Italiano.

Napoli in pressing: Conte vuole un attaccante di potenza

Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli è tornato alla carica per Kean. Il club partenopeo, allenato da Antonio Conte, valuta il suo profilo come alternativa concreta a Darwin Núñez, difficile da raggiungere, e a Lorenzo Lucca, per il quale la trattativa con l’Udinese è ancora in stand-by. Conte, che ama punte fisiche e dinamiche, considera Kean un rinforzo ideale per completare il reparto offensivo.

Clausola attiva fino al 15 luglio

Il contratto firmato lo scorso anno con la Fiorentina prevede una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, esercitabile entro il 15 luglio. Chi la paga, può trattare direttamente con il giocatore, bypassando il club toscano. Un’opportunità che oggi appare tutt’altro che folle, visto l’attuale valore di mercato dell’attaccante.