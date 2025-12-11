Viti sulla Fiorentina: «Commisso ci ha trasmesso...»

Fiorentina, Viti: “Obiettivi personali da parte, usciamone come gruppo. Commisso sempre con noi”

In casa Fiorentina continua a crescere la tensione dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, con la classifica che riflette le difficoltà vissute dalla squadra. Alla vigilia del match di Conference League contro la Dinamo Kiev, il difensore Mattia Viti – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha lanciato un messaggio chiaro: per superare la crisi, la Fiorentina deve mettere da parte gli obiettivi personali e ritrovare compattezza come gruppo.

Secondo Viti, il dialogo interno allo spogliatoio è fondamentale per ritrovare quella unità che la squadra sembra aver perso nelle ultime settimane. Il difensore ha sottolineato come solo l’unione e il supporto reciproco possano aiutare la Fiorentina a invertire la rotta in campionato e tornare competitiva su tutti i fronti.

Un altro elemento che emerge chiaramente è l’importanza del sostegno del presidente Rocco Commisso. Nonostante sia lontano da Firenze per motivi personali, Commisso rimane vicino alla squadra e continua a esprimere fiducia nel progetto tecnico. Il numero uno viola ha recentemente ribadito la sua totale fiducia in mister Vanoli e nel suo staff, invitando tutti – giocatori, dirigenti e tifosi – a rimanere uniti per affrontare la crisi di risultati.

Commisso ha anche smentito con forza ogni ipotesi di cessione del club, definendo tali voci “destabilizzanti” per l’ambiente e ribadendo il suo impegno a non mollare nemmeno nei momenti più difficili.

La Fiorentina vive quindi una fase complessa, dove il carattere e la coesione del gruppo saranno determinanti per il prosieguo della stagione. Le parole di Viti riflettono la volontà interna di voltare pagina e di affrontare con spirito di squadra ogni sfida, confermando che l’obiettivo principale rimane quello di uscire insieme dal momento negativo.