Fiorentina gol, spettacolo ed entusiasmo: le prime indicazioni per Stefano Pioli

Prime indicazioni per Stefano Pioli dopo la prima vittoria della sua Fiorentina nella prima amichevole stagionale contro la Primavera a Viola Park

Gol, spettacolo e grande entusiasmo hanno accompagnato la prima uscita stagionale della nuova Fiorentina di Stefano Pioli, che si è presentata al pubblico viola nello stadio “Curva Fiesole” del Viola Park. Circa 1500 tifosi hanno sfidato il caldo torrido per accogliere la squadra tra cori, applausi e birre fresche. In campo, la formazione gigliata ha ricambiato con un netto 8-0 sulla Primavera di Daniele Galloppa, reduce dalla finale scudetto persa contro l’Inter.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i protagonisti sono stati tanti e ben distribuiti: Moise Kean e Edin Dzeko, entrambi subito in gol, hanno infiammato la serata, mentre Dodò, già in gran forma, ha segnato e regalato spettacolo. Nel secondo tempo, invece, la scena se l’è presa Cher Ndour con una tripletta che ha fatto alzare in piedi il pubblico. Bene anche Riccardo Sottil, in gol e autore di un assist, e Jacopo Fazzini, che ha brillato da trequartista trovando la sua prima rete in maglia viola.

Pioli ha inizialmente schierato la sua squadra con un 3-4-1-2, affidandosi al tridente Gudmundsson-Dzeko-Kean. In difesa, spazio a Comuzzo con Marì e Ranieri, mentre sulle fasce hanno agito Dodò e Gosens. Al centro, Fagioli ha diretto le operazioni con Mandragora al suo fianco. L’atteggiamento è apparso subito positivo, con pressing, buona circolazione e più soluzioni offensive rispetto al recente passato.

Nella ripresa, via libera a tutti gli altri, per testare motivazioni e condizione. Parisi si è messo in evidenza, Ndour ha brillato come finalizzatore, Bianco ha gestito i ritmi con ordine e Fazzini ha mostrato lampi di talento. Alla fine, soddisfazione generale e clima già carico: «Pioli ci dà motivazioni ed energia», ha dichiarato Parisi. «Sono felice, era il mio sogno», ha aggiunto Fazzini dopo il gol.

Una serata perfetta per iniziare al meglio la nuova stagione, tra sorrisi, ambizioni e un Viola Park già in fermento.