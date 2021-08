Fiorentina, è corsa a due per Vlahovic: deciderà Commisso

Fiorentina, è corsa a due per Dusan Vlahovic: sarà Commisso a decidere le sorti del giovane attaccante serbo

Resta ancora in bilico il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina potrebbe lasciare Firenze già nel corso di questa estate qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile. Sul centravanti della viola ci sono Atletico Madrid e Tottenham.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i Colchoneros hanno presentato un’offerta da 60 milioni come base fissa più 10 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita. Gli Spurs sarebbero pronti a rilanciare solo nel caso in cui Kane venisse ceduto al Manchester City. In ogni caso l’ultima parola spetterà al presidente della Fiorentina Rocco Commisso.