Fiorentina, Vlahovic: «I gol contro il Cagliari sono stati inutili. Su Comisso…»

Dusan Vlahovic ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina della sua stagione e dei gol segnati contro il Cagliari

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale del club. Ecco le parole del giovane viola.

CAGLIARI – «Le due reti di Cagliari non valgono niente, perché non sono serviti a portare punti. Personalmente penso di dover lavorare per migliorare ancora tanto, soprattutto per acquisire continuità. D’altronde per giocare a certi livelli bisogna essere sempre al top, sia in allenamento che in partita, bisogna vivere per il calcio. È stata una scconfitta pesante che brucia molto, ora non ci resta che fare di tutto per tornare a vincere.».

MONTELLA – «Quando giocava era un attaccante fortissimo, per cui da lui posso imparare tanto. Dopo ogni allenamento noi attaccanti facciamo un lavoro specifico con lui».

COMMISSO – «Sono sempre vicini a noi. E’ bello vedere il presidente che porta entusiasmo e che ti segue con attenzione».

IBRAHIMOVIC –«Ibrahimovic? E’ il mio idolo, fin da ragazzo lo ammiro per come gioca e per i gol pazzeschi che riesce a segnare. Come stile di gioco lui e Van Basten mi piacciono tanto, mentre a livello di mentalità il migliore è Cristiano Ronaldo»