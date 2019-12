Fiorentina Women Inter 4-0: dominio viola. Bonetti protagonista

Fiorentina Women Inter 4-0, è un dominio viola nel match di cartello del campionato femminile: protagonista Bonetti con una tripletta

Dominio in lungo e in largo quello messo in mostra dalla Fiorentina Women nel match odierno contro l’Inter. Il risultato non lascia scampo a interpretazioni: 4-0 per le padrone di casa e nerazzurre annichilite.

Bonetti assoluta protagonista della gara con una tripletta personale. In mezzo ai suoi tra sigilli anche l’autogol di Fracaros. Le milanesi dovranno tornare nel capoluogo lombardo per poi rimboccarsi le maniche e reagire immediatamente.