Firpo Lazio, novità importante per quanto riguarda la trattativa con i biancocelesti. Le ultime - Calcio News 24

Firpo Lazio, le novità importanti in vista della trattativa dei biancocelesti: aspettando una fumata bianca importante

La stagione della Lazio si è chiusa nel peggiore dei modi: l’ultima giornata di campionato ha sancito l’esclusione del club biancoceleste da tutte le competizioni europee per il prossimo anno. Un duro colpo per l’ambiente laziale, che ora si trova costretto a pianificare una profonda rifondazione tecnica per rilanciare il progetto e tornare a competere ai massimi livelli.

Per farlo, sarà necessario intervenire con decisione sul mercato, rinforzando in particolare alcuni reparti chiave. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione figura Junior Firpo, terzino sinistro del Leeds United. Il giocatore, già accostato alla Lazio nelle scorse settimane, rappresenterebbe un innesto ideale per dare nuova linfa alla corsia mancina, offrendo corsa, tecnica e una buona esperienza internazionale.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, però, la Lazio non sarebbe l’unica interessata all’esterno dominicano naturalizzato spagnolo. Nelle ultime ore, anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Firpo. Il nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, appena approdato in società, avrebbe segnalato il nome del difensore come possibile obiettivo per la prossima stagione, valutando con attenzione l’opportunità di inserirsi nella trattativa.

Con due club italiani ora sulle sue tracce, il futuro di Junior Firpo potrebbe presto intrecciarsi con la Serie A. Molto dipenderà dalle intenzioni del Leeds, retrocesso in Championship e potenzialmente disposto a cedere il giocatore per fare cassa. La Lazio, però, dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita e con la necessità di convincere Firpo a sposare il progetto biancoceleste, nonostante l’assenza dalle coppe europee.